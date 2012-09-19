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Яблоки моченые в ржаном рассоле. Яблоки моченые в медовой заливке.

Два рецепта под катом...

ЯБ ОТЛ


гнет

       Существует 2 основных способа приготовления моченых яблок :

Первый способ, это когда яблоки замачиваются в  рассоле со ржаной мукой (или солодом и мукой);

Второй способ, это когда яблоки замачиваются в медовой (или сладкой сахарной заливке).

 

Вариаций моченых яблок существует много – например когда  оба способа совмещаются ( ржаная мука + мед (сахар) + соль) или  способ когда яблоки замачиваются с ягодами (клюквой или брусникой..)  и т.д ..   Пряные травы , такие как укроп, семена укропа, семена аниса , черный перец , корица и т.д..  и листья плодовых деревьев , которыми перекладывают слои яблок,   могут быть самыми разными – листья вишни, яблок , смородины.  Единственное ,  на что надо обратить внимание  , перечисляя пряные травы (листву) и пряности, так это на то, что  , если в случае заливки яблок  рассолом со  ржаной мукой (солодом) можно добавлять и пряные листья (яблони, вишни и (или) смородины), то в случае  сладкой медовой (сахарной) заливки, укроп  лучше исключить.  В старых дореволюционных кулинарных книгах часто встречаются рецепты в которых на дно ёмкости и между рядами яблок укладывается  солома (П.Ф Симоненко «Образцовая кухня»  1892г) .

 

                                        ЯБЛОКИ МОЧЕНЫЕ В РЖАНОМ РАССОЛЕ.

На ёмкость 12 л ( в данном случае эмалированная кастрюля ) требуется яблок среднего (или несколько крупного)  калибра  – 32 – 36 шт. Яблоки лучше брать сорта «Антоновка», но можно использовать  и иные зимние , крепкие сорта.

Ёмкость должна быть либо  стеклянная (баллоны с широким горлом), либо эмалированная, либо глиняная (глиняная   покрытая глазурью, раньше промышленность специально для  засолки выпускала глиняные покрытые глазурью  ёмкости в виде бочек с глиняным же кругом на который устанавливался гнет). В идеале, в качестве ёмкости, нужно брать небольшие дубовые  бочки)).  В любом случае,  форма ёмкости должна быть  приближенна к цилиндрической (как на фотографии – кастрюля с ровными не «расходящимися» кверху краями.  Однако, ведро  тоже подойдет) .   

Ржаную  муку – 2-3 стакана , подсушить в духовке ( что бы она стала цвета топленого молока ).  Поместить муку в чугунный сотейник ( лучше в чугунный  потому, что мука должна основательно завариться , прогреться, а чугун долго не остывает..) и , непрерывно помешивая венчиком, влить в муку крутой кипяток – 2-3 литра . Вливать кипяток стоит не очень быстро , но и не очень уж медленно ( главное размешивать венчиком, что бы , по возможности , не было комков. Если комки все же образуются , то ржаной настой можно будет отфильтровать через сито..) .

Вскипятить воду ( воды всего, с учетом той , что пошла на заваривание муки должно быть 10 литров, т.е, если  на заваривание муки  пошло 2 л , то воды кипяченой должно быть 8 л)   и добавить в нее 3  полных столовых ложки (с «горкой») соли (крупной соли и не йодированной !)  .

Когда вода остынет , добавить в нее ржаную заваренную муку и тщательно размешать рассол. Яблоки надо заливать остывшим рассолом.

На дно ёмкости в которой будут замачиваться яблоки уложить пряные травы ( в данном случае авторы поста использовали «зонтики» укропа, листья вишни и смородины) , на них уложить яблоки черешками вверх и покрыть сверху пряными травами. Таким образом уложить все яблоки , каждый раз перекладывая листьями и травами. Когда ёмкость наполнится, последний слой яблок покрыть листьями и травами, поместить сверху деревянный кружок , покрыть марлей в несколько слоев  или лучше  холстом (во избежание попадания в ёмкость с яблоками нежелательных предметов, пыли и проч..), зафиксировать на ёмкости холст при помощи шпагата или резинки  и уложить гнет.  

Выдержать яблоки при комнатной температуре 3-4 дня, затем поместить в погреб. Уход за мочеными яблоками  по стандартной схеме – как за солеными огурцами.  Если мочить яблоки в банках , то поместить в холодильник.

Через 40 дней ( или по истечении 2 месяцев) яблоки будут готовы к употреблению.

                                                 ЯБЛОКИ МОЧЕНЫЕ В МЕДОВОЙ (СЛАДКОЙ) ЗАЛИВКЕ.

Схема закладки яблок , количество яблок на 12-ти литровую ёмкость аналогична предыдущей схеме. Единственное различие в самой заливке и в пряных травах.

 

Заливка медовая :

 

На 10 л воды :

меда – 600 -800г ( 800 г это для фанатов сладкого)  , соли – 4  ст ложки  с «горкой».

 

Вскипятить воду, посолить , остудить ее до 40С и (только после того, как вода остынет до 40С)  тщательно развести в ней мед .

 

Залить подготовленные яблоки , покрыть деревянным кругом, холстом и установить гнет и хранить  - всё как в предыдущем рецепте .

 

В качестве пряных трав использовать листья вишни, яблони, смородины .

 

Через 40 дней ( или по истечении 2 месяцев) яблоки будут готовы к употреблению.  

 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ!

Рассола на 12-ти литровую ёмкость заполненную яблоками идет 6-6,5  л. Остаток надо сохранить (в холодильнике), для того, что бы  долить после того, как яблоки, находясь в фазе активного сбраживания, поглотят часть рассола.

 

В процессе хранения ( в погребе ли, в холодильнике ли..) надо убирать пленку с поверхности рассола (заливки)  , обмывать деревянный кружок и доливать яблоки охлажденным , свежеприготовленным рассолом  (одним словом следить, что бы яблоки были полностью погружены в рассол (или заливку))

 

                                                                            Готово!))
Tags: РУССКАЯ КУХНЯ, заготовки, закуски, консервирование, яблоки
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